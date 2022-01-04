Брагин о Ротенберге во главе СКА: «Опробовали такой вариант, и это сработало. Решили закрепить формально, работа штаба была и остается коллективной»

Старший тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал решение совета директоров клуба назначить Романа Ротенберга главным тренером команды.
«Начинается самый ответственный этап сезона, до Олимпиады осталось провести меньше десяти матчей. Работа штаба была и остается коллективной, мы продолжаем вместе трудиться ради общих целей.
В течение последнего месяца мы опробовали вариант, когда Роман Борисович выполняет функции главного тренера, и это все сработало, есть результат. Поэтому принято решение закрепить это положение дел и формально. Продолжу работу, выполняя функции старшего тренера.
Перед штабом стоят серьезные задачи: с одной стороны, нужно вывести на пик формы кандидатов на попадание в олимпийский состав, с другой – в оптимальном состоянии подвести команду к плей-офф. Важно сохранить баланс и добиться решения обеих задач», – сказал Брагин.
Ротенберг возглавил СКА «в целях улучшения управления штабом и командой». Брагин будет старшим тренером