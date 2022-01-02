Матч «Миннесоты» и «Сент-Луиса» на открытом воздухе прошел при рекордном для НХЛ морозе (-21 градус). Игру посетили 38 619 зрителей

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«Сент-Луис» одержал победу над «Миннесотой» (6:4) в матче «Зимней классики» в Миннеаполисе. 

Субботний матч стал самым холодным в истории НХЛ. В момент стартового вбрасывания температура воздуха составляла -21 градус по Цельсию.

Таким образом, был превзойден рекорд 2003 года, когда во время «Классики наследия» между «Эдмонтоном» и «Монреалем» было -18. 

Кроме того, нынешняя «Зимняя классика» стала третьим самым морозным спортивным событием в Северной Америке за всю историю. Холоднее было только в 2 матчах НФЛ. 

Рекорд был установлен в 1967 году на матче между «Даллас Ковбойс» и «Грин Бэй Пэкерс» (-25 градусов по Цельсию). 

Отметим, что официальная посещаемость матча составила 38 619 человек.

 
 
 
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Публикация от NHL (@nhl)

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