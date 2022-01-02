Матч «Миннесоты» и «Сент-Луиса» на открытом воздухе прошел при рекордном для НХЛ морозе (-21 градус). Игру посетили 38 619 зрителей

одержал победу над «Миннесотой» (6:4) в матче «Зимней классики» в Миннеаполисе.

Субботний матч стал самым холодным в истории НХЛ. В момент стартового вбрасывания температура воздуха составляла -21 градус по Цельсию.

Таким образом, был превзойден рекорд 2003 года, когда во время «Классики наследия» между «Эдмонтоном» и «Монреалем» было -18.

Кроме того, нынешняя стала третьим самым морозным спортивным событием в Северной Америке за всю историю. Холоднее было только в 2 матчах НФЛ.

Рекорд был установлен в 1967 году на матче между «Даллас Ковбойс» и «Грин Бэй Пэкерс» (-25 градусов по Цельсию).

Отметим, что официальная посещаемость матча составила 38 619 человек.