Фер об игре с Овечкиным и Кузнецовым: «Кажется, я выучил весь русский мат»

Нападающий «Ак Барса» Эрик Фер рассказал, что выучил русский мат, когда играл в «Вашингтоне».
– У вас немецкая фамилия, верно? Откуда ваши корни?
– Немецкая, но я вообще не знаю происхождение, хотя хотелось бы. Я из Уинклера, там живет очень много людей с корнями из России – у моей жены так, например. А мои откуда-то из Нидерландов, в семье немножко говорят по-немецки. Я говорю только на английском, не знаю ни французского, ни русского.
– Вы ведь играли в «Вашингтоне» с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. Наверняка знаете русские слова.
– Кажется, я выучил весь русский мат, но повторять его на камеру не буду!
– Хорошо, кто круче – Александр Овечкин или Сидни Кросби? Вы были в команде с обоими.
– Мне задавали этот вопрос миллион раз, и я ни разу не ответил на него.
Они совершенно разные игроки, совершенно разные люди. Мне очень нравилось выходить на лед с обоими, у обоих многому научился.
Понимаю, что вы хотели услышать, что Овечкин круче, но я не смогу выбрать, – сказал Фер.