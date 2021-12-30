Фер об игре с Овечкиным и Кузнецовым: «Кажется, я выучил весь русский мат»

Нападающий Эрик Фер рассказал, что выучил русский мат, когда играл в «Вашингтоне».

– У вас немецкая фамилия, верно? Откуда ваши корни?

– Немецкая, но я вообще не знаю происхождение, хотя хотелось бы. Я из Уинклера, там живет очень много людей с корнями из России – у моей жены так, например. А мои откуда-то из Нидерландов, в семье немножко говорят по-немецки. Я говорю только на английском, не знаю ни французского, ни русского.

– Вы ведь играли в с Александром Овечкиным и . Наверняка знаете русские слова.

– Кажется, я выучил весь русский мат, но повторять его на камеру не буду!

– Хорошо, кто круче – или ? Вы были в команде с обоими.

– Мне задавали этот вопрос миллион раз, и я ни разу не ответил на него.

Они совершенно разные игроки, совершенно разные люди. Мне очень нравилось выходить на лед с обоими, у обоих многому научился.

Понимаю, что вы хотели услышать, что Овечкин круче, но я не смогу выбрать, – сказал Фер.