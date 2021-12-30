Фер об игре с Овечкиным и Кузнецовым: «Кажется, я выучил весь русский мат»

Теги Ак Барс Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин Эрик Фер НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов контент Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Эрик Фер рассказал, что выучил русский мат, когда играл в «Вашингтоне».

– У вас немецкая фамилия, верно? Откуда ваши корни?

– Немецкая, но я вообще не знаю происхождение, хотя хотелось бы. Я из Уинклера, там живет очень много людей с корнями из России – у моей жены так, например. А мои откуда-то из Нидерландов, в семье немножко говорят по-немецки. Я говорю только на английском, не знаю ни французского, ни русского.

– Вы ведь играли в «Вашингтоне» с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. Наверняка знаете русские слова.

– Кажется, я выучил весь русский мат, но повторять его на камеру не буду!

– Хорошо, кто круче – Александр Овечкин или Сидни Кросби? Вы были в команде с обоими.

– Мне задавали этот вопрос миллион раз, и я ни разу не ответил на него.

Они совершенно разные игроки, совершенно разные люди. Мне очень нравилось выходить на лед с обоими, у обоих многому научился.

Понимаю, что вы хотели услышать, что Овечкин круче, но я не смогу выбрать, – сказал Фер.

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