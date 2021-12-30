Знарок об остановке МЧМ: «Очень обидно. Мы были в полном порядке, заряжены на победу»

Теги молодежная сборная России молодежный чемпионат мира Олег Знарок Р-Спорт Хоккей

Тренер-консультант молодежной сборной России Олег Знарок выразил сожаление по поводу досрочного завершения молодежного чемпионата-2022 в Канаде.

«Очень обидно, что так произошло. Нам обидно, всей команде обидно. Мы готовились к турниру, мы были в полном порядке, были заряжены на победу.

Но получилось так, как получилось. Организаторы решили завершить турнир досрочно. Не знаю, что сейчас будем делать. Нам пока никто ничего не говорит», – сказал Знарок.

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