Глава ИИХФ об отмене МЧМ: «Должны были приложить все силы, чтобы обеспечить необходимые условия, но этого оказалось недостаточно»

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Президент ИИХФ Люк Тардиф выступил с заявлением по поводу досрочного завершения молодежного чемпионата-2022 в Канаде.

«Мы вместе с командами начали этот турнир с полной уверенностью в ковид-протоколах, установленных ИИХФ, местным оргкомитетом, департаментом здравоохранения и службой здравоохранения провинции Альберта, агентством общественного здравоохранения Канады. Текущее распространение COVID-19 и омикрон-штамма заставило нас почти тут же скорректировать протоколы, чтобы опередить любое потенциальное распространение [вируса]. Это включало в себя ежедневное тестирование и требование о командном карантине при подтвержденных положительных случаях.

Мы должны были приложить все силы, чтобы обеспечить командам условия, необходимые для проведения этого турнира. К сожалению, этого оказалось недостаточно. Сейчас нам нужно время, чтобы безопасно доставить всех хоккеистов и персонал сборных домой», – заявил Тардиф.

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