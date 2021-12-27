Аскарова заменили после двух периодов матча со Швецией. Он отразил 13 из 16 бросков

Вратарь сборной России досрочно завершил стартовый матч МЧМ-2022 против команды Швеции.

Аскаров провел в воротах два периода, после чего тренерский штаб национальной команды во главе с Сергеем Зубовым решил заменить вратаря.

С первых секунд третьего отрезка в игру вступил .

Аскаров пропустил три шайбы, две из которых при игре в меньшинстве: в первом периоде его ворота поразил Оскар Олауссон, во втором – Симон Эдвинссон и Эмиль Андре.

Всего за два периода шведские хоккеисты нанесли 16 бросков в створ ворот. Аскаров отразил 13.