Аскарова заменили после двух периодов матча со Швецией. Он отразил 13 из 16 бросков

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Вратарь сборной России Ярослав Аскаров досрочно завершил стартовый матч МЧМ-2022 против команды Швеции.

Аскаров провел в воротах два периода, после чего тренерский штаб национальной команды во главе с Сергеем Зубовым решил заменить вратаря.

С первых секунд третьего отрезка в игру вступил Егор Гуськов.

Аскаров пропустил три шайбы, две из которых при игре в меньшинстве: в первом периоде его ворота поразил Оскар Олауссон, во втором – Симон Эдвинссон и Эмиль Андре.

Всего за два периода шведские хоккеисты нанесли 16 бросков в створ ворот. Аскаров отразил 13.

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