Экс-глава отдела маркетинга НХЛ: «Хоккеем очень дорого заниматься. В США все больше играют в футбол, рейтинги АПЛ растут»

Бывший глава департамента международного маркетинга и хоккейный инвестор Брэдли Квонг ответил на вопросы касательно рейтингов хоккея в сравнении с футболом.

– Недавно издание Daily Mail опубликовало статью, что в США европейский футбол стал популярнее хоккея. Вы удивлены такой статистике?

– На каких данных основано это исследование?

– Опросы и телерейтинги.

– Если начинать с детского спорта, то играть в футбол гораздо проще и дешевле.

В США все больше и больше детей играют в футбол, растут рейтинги английской Премьер-лиги. Не уверен, что на MLS билеты стоят дороже, чем на НХЛ и людей ходит больше.

Хоккей считается довольно нишевым видом спорта, но посмотрите, какую огромную работу в этом направлении провела НХЛ – клубы есть в штатах, где раньше вообще не было хоккея: Техас, Невада, Калифорния. 50 лет назад о таком и мечтать было нельзя.

– Почему фан-база НХЛ стремительно стареет?

– Я бы, наверное, сказал, что это больше проблема Канады.

Возьмем Торонто – крупнейший город страны, где с каждым годом становится все больше мигрантов, но они не заинтересованы хоккеем. Поэтому аудитория НХЛ стареет.

Но не думаю, что для США эта проблема актуальна. Главная проблема с моей точки зрения заключается в том, что для детей очень дорого заниматься хоккеем.

Экипировка, оплата льда, поездки на турниры. Плюс в Америке стало очень популярно брать персональные тренировки, что тоже очень дорого, – сказал Квонг.