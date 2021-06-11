Защитник Канады Пьетранжело сомневается в участии на ОИ-2022. Он уже выбран в состав

Защитник выразил сомнения по поводу участия на Олимпиаде-2022.

«Мы, игроки, особенно те, у кого есть семьи, внимательно следим за новостями. Не собираюсь принимать решение, пока мы не получим все ответы.

У меня четверо маленьких детей. На Олимпийских играх потенциально я могу остаться на карантине до пяти недель – это слишком долго вдали от семьи», – заявил хоккеист.

Ранее стало известно, что протокол безопасности на ОИ-2022 включает в себя срок пребывания на карантине до 5 недель в случае положительного теста на коронавирус.

Пьетранжело уже включен в состав сборной Канады. Он вошел в первую тройку игроков вместе с Сидни Кросби и Коннором Макдэвидом.