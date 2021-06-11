Робинсон, Найт, Фер, О’Делл, Майе, Спунер, Керри, Одетт и Паскуале – в составе Канады на Кубок Первого канала

Сборная Канады объявила состав на второй этап Евротура.
Кубок Первого канала пройдет в Москве с 15 по 19 декабря.
Вратари: Лэндон Боу («Кладно», Эдди Паскуале («Локомотив»), Джастин Погги («Кельн»).
Защитники: Тревор Мерфи («Сибирь»), Брэндон Гормли («Динамо» Рига), Джон Гилмор (ЦСКА), Джейсон Демерс (без клуба), Чарльз Геноуэй («Брюнэс»), Алекс Грант («Йокерит»), Рис Скарлетт («Динамо» Рига), Мэт Робинсон (СКА).
Нападающие: Джош Керри («Металлург»), Дэниэль Одетт («Витязь»), Тэйлор Бек («Динамо» Минск), Джордан Уил («Ак Барс»), Корбан Найт («Авангард»), Тайлер Грэйовак («Динамо» Минск), Филипп Майе («Металлург»), Эрик О’Делл («Динамо» Москва), Райан Спунер («Автомобилист»), Коди Куник («Барыс»), Лэндон Ферраро («Кельн», Германия), Бен Стрит («Мюнхен», Германия), Адам Тамбеллини («Регле», Швеция), Эрик Фер (без клуба).
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