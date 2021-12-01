«Овечкин залез под стол на ужине новичков и сказал: «Зубрус, я посплю. Не говори никому, где я». Рабинер о сезоне-2005/06

Журналист Игорь Рабинер в интервью Sports.ru рассказал об ужине новичков «Вашингтона» в сезоне-2005/06.
– Для новой хоккейной книги ты общался и с Овечкиным, и с Малкиным.
– Там я, скорее, суммировал свое общение с ними в течение многих лет.
– Давай мощную историю про Овечкина.
– Байки имелись там неплохие. К примеру, история, которую рассказал Дайнюс Зубрус. Это нападающий, который отдал голевой пас под первый гол Овечкина в НХЛ. Они играли в одном звене.
Он рассказал, что на ужине новичков в том сезоне дело дошло до того, что в какой-то момент Овечкин залез под стол и сказал: «Зуби, я посплю. Только не говори никому, где я».
– Он петь не хотел?
– Нет. Я думаю, что они просто уже столько накатили к тому времени, что он уже, видимо, просто не мог.
Через день Овечкин вышел и забил сумасшедшую шайбу «Финиксу», которую крутят до сих пор, – сказал Рабинер.
Гол Овечкина в ворота «Финикса» признан лучшим в XXI веке (Sportsnet)