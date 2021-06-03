НХЛ может отказаться от участия в ОИ-2022 после 10 января, но будут финансовые последствия (Эмили Каплан)

Журналистка ESPN Эмили Каплан сообщила, что НХЛ может отказаться от участия в Олимпийских играх-2022 после 10 января.
Ранее сообщалось, что лига оставила за собой право отказаться от поездки в Пекин до 10 января в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
«НХЛ может отказаться от участия в Олимпиаде. Дедлайн – 10 января.
Но мне сказали, что на самом деле лига может отказаться и после этого, но будут финансовые последствия», – сказала Каплан.
Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
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