Сын Бретта Халла о 741-м голе Овечкина: «👎👎👎»

Бывший вратарь Джуд Халл, сын члена Зала хоккейной славы Бретта Халла, отреагировал на достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, догнавшего его отца в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
У обоих стало по 741 голу, они делят 4-е место.
«👎👎👎», – написал Халл-младший в твиттере.
В прошлом году он объяснил, почему не сумел подняться выше студенческого уровня в хоккейной карьере.
«Мои отец и дед (Бобби Халл – прим. Sports.ru) забили более 1300 голов на двоих, а я был достаточно глуп, чтобы стать вратарем», – сказал тогда Халл.
👎🏼👎🏼👎🏼 https://t.co/JlkhOUFI4a— Jude Hull (@Hey_Jude35) November 9, 2021
🔥У Овечкина – 741 гол в карьере, он догнал Бретта Халла. Впереди – только 3 легенды