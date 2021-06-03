Сын Бретта Халла о 741-м голе Овечкина: «👎👎👎»

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Бывший вратарь Джуд Халл, сын члена Зала хоккейной славы Бретта Халла, отреагировал на достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, догнавшего его отца в списке лучших снайперов в истории НХЛ

У обоих стало по 741 голу, они делят 4-е место. 

«👎👎👎», – написал Халл-младший в твиттере. 

В прошлом году он объяснил, почему не сумел подняться выше студенческого уровня в хоккейной карьере. 

«Мои отец и дед (Бобби Халл – прим. Sports.ru) забили более 1300 голов на двоих, а я был достаточно глуп, чтобы стать вратарем», – сказал тогда Халл. 

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