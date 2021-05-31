Овечкин набрал 18 очков в 10 матчах сезона. Это лучший его старт за 17 сезонов в НХЛ, в 2009 году было 17 баллов

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:5).
На счету 36-летнего россиянина стало 18 (10+8) очков в первых 10 матчах сезона – лучший старт за его 17 сезонов в НХЛ.
До этого в первых 10 играх он набирал максимум 17 очков (в сезоне-2009/10).
В возрасте 36 лет и старше более результативное начало сезона выдавали только Марио Лемье (сезон-2002/03, 23 очка в 10 матчах) и Морис Ришар (1957/58, 19 очков в 10 матчах).
В гонке бомбардиров Овечкин идет третьим, уступая Леону Драйзайтлю и Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона», набравшим 20 и 19 очков в 9 играх соответственно.
Гонку снайперов россиянин возглавляет с 10 шайбами, опережая Драйзайтля на 1 гол.
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