Овечкин набрал 18 очков в 10 матчах сезона. Это лучший его старт за 17 сезонов в НХЛ, в 2009 году было 17 баллов

Капитан набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (4:5).

На счету 36-летнего россиянина стало 18 (10+8) очков в первых 10 матчах сезона – лучший старт за его 17 сезонов в НХЛ.

До этого в первых 10 играх он набирал максимум 17 очков (в сезоне-2009/10).

В возрасте 36 лет и старше более результативное начало сезона выдавали только (сезон-2002/03, 23 очка в 10 матчах) и (1957/58, 19 очков в 10 матчах).

В гонке бомбардиров Овечкин идет третьим, уступая Леону Драйзайтлю и Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона», набравшим 20 и 19 очков в 9 играх соответственно.

Гонку снайперов россиянин возглавляет с 10 шайбами, опережая Драйзайтля на 1 гол.

Героический матч Овечкина: начал камбэк с 1:4, набрал три очка и пополнил список жертв новым вратарем