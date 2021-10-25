Овечкин забил 736-й и 737-й голы в НХЛ в матче против «Оттавы». До Халла – 4 шайбы

Теги Оттава Вашингтон Александр Овечкин видео НХЛ Бретт Халл Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (7:5) и был признан его третьей звездой.

Голы стали для 36-летнего россиянина 736-м и 737-м в регулярках. Он идет 5-м среди лучших снайперов в истории лиги. 4-ю позицию в списке занимает Бретт Халл (741 шайба).

Рекордсмен – Уэйн Гретцки (894), в топ-3 также входят Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

В этой игре Овечкин (19:34, 2:00 – в большинстве, «+1») нанес 6 бросков в створ, применил 3 силовых приема, заблокировал 1 бросок соперника и допустил 1 потерю шайбы. 

В 6 матчах сезона у Овечкина стало 12 (7+5) очков. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные