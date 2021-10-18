Артемий Панарин: «Если серьезная баня с вениками, я пару дней вялым хожу. В сезоне на это нет времени, но в целом я жесткач»

Форвард «Рейнджерс» ответил на вопросы подписчиков в инстаграме.

«Рады, что у нас есть такой вратарь в . С «Торонто» Шестеркин сыграл отлично.

В целом предсезонка у меня прошла обычно. Вся система была та же, что и раньше, только были нововведения по кардио от моего тренера по физпоготовке.

В целом могу назвать себя счастливым человеком, но, конечно, не бывает, что всегда все идеально, бывают переживания. Иногда падения тоже нужны.

Какой хлебушек: бородинский или сдобная булка? Я выбираю сдобную булку.

Баня или сауна? Баню выберу. После бани нужно за новыми ушами идти, мы же поддаем так! В сезоне просто нет времени на баню. Если серьезная баня с вениками, то я еще пару дней расслабленным и вялым хожу. Так что по ходу чемпионата не вариант.

Дома в Нью-Йорке у меня стоит инфракрасная, в ней долго сидеть надо, что мне не очень нравится. Так-то я в целом жесткач.

Велик или кросс? Велик мне сложно дается, так что кросс выберу. Но вообще, когда есть мотивация, то все легко идет. На велосипеде час сидеть и крутить его – это муторно. Если еще телевизора нет. Это я про системную подготовку, про работу. Лично мне кросс больше подходит», – сказал Панарин в прямом эфире.