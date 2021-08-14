Панарин – один из шести альтернативных капитанов «Рейнджерс»

У «Рейнджерс» не будет постоянного капитана команды в предстоящем сезоне НХЛ.
Клуб из Нью-Йорка представил список из шести игроков, которые войдут в костяк лидеров и будут являться альтернативными капитанами.
Это защитник Джейк Труба, а также нападающие Артемий Панарин, Крис Крайдер, Мика Зибанежад, Райан Строум и Барклай Гудроу.
Добавим, что последним капитаном капитаном «Рейнджерс» был защитник Райан Макдона, который был обменян в «Тампу» в сезоне-2017/18.
С тех пор у нью-йоркского клуба нет основного капитана команды.