Зибанежад продлил контракт с «Рейнджерс» на 8 лет с кэпхитом 8,5 млн долларов

Нападающий Мика Зибанежад подписал новый контракт с «Рейнджерс», информирует сайт клуба.

Срок соглашения рассчитан на 8 лет.

По информации журналиста USA Today Винса Меркольяно, средняя зарплата составит 8,5 млн долларов (общая сумма контракта – 68 млн долларов).

Соглашение вступит в силу с сезона-2022/23.

В прошедшем сезоне шведский хоккеист набрал 50 (24+26) очков в 56 матчах чемпионата . Зибанежад играет за с 2016 года.

Срок действующего соглашения игрока с окладом 5,35 млн долларов рассчитан до конца сезона-2021/22.