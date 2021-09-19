Ленер о конфликте «Баффало» и Айкела из-за метода лечения: «Где профсоюз и все игроки? Это атака на нашу свободу выбора. Его тело – его дело»

Вратарь Робин Ленер считает, что должна вмешаться в ситуацию вокруг бывшего капитана .

Клуб недавно лишил его капитанства. Между «Сэйбрс» и игроком сохраняются разногласия по вопросу лечения грыжи межпозвоночного диска.

Айкел настроен на операцию по замене диска на искусственный. «Баффало» против такого варианта, поскольку ни один из игроков, выступавших в НХЛ, прежде не проходил подобную процедуру.

Клуб изучал варианты обмена нападающего, но сделка пока так и не состоялась.

«Где профсоюз? Где все игроки? Это нападение на нашу свободу выбора. Ситуация с Джеком для меня безумна... Точно так же людей атакуют журналисты, которые прикрываются свободой слова, чтобы помешать свободе выбора. Когда закончится лицемерие?» – написал швед в твиттере.

«НХЛ, хорошо ли, что один из игроков поколения оказывается вне игры? Его тело – его дело. Он знает, что правильно», – отметил Ленер в следующем твите, обращаясь к аккаунту НХЛ в соцсети.

«Профсоюз меня разочаровывает. Как и остальные игроки , которые не заступаются друг за друга. Помни, ты следующий», – написал швед спустя некоторое время.