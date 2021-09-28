Варламов и Сорокин из «Айлендерс» – лучший тандем вратарей в НХЛ, Василевский и Эллиотт из «Тампы» на 2-м месте (ESPN)

ESPN составил рейтинг лучших вратарских тандемов в .

Возглавил список российский дуэт в составе Семена Варламова и .

Еще один российский тандем в составе Игоря Шестеркина и Александра Георгиева («Рейнджерс») заняли 6-е место.

1. Семен Варламов – Илья Сорокин («Айлендерс»)

2. – Брайан Эллиотт ( )

3. Филипп Грубауэр – Крис Дриджер («Сиэтл»)

4. Дарси Кюмпер – Павел Францоуз ( )

5. Коннор Хеллибак – Эрик Комри ( )

6. – Александр Георгиев ( ).

7. Робин Ленер – Лоран Броссуа ( )

8. Марк-Андре Флери –Кевин Ланкинен («Чикаго»)

9. Сергей Бобровский – Спенсер Найт («Флорида»)

10. Тэтчер Демко – Ярослав Галак («Ванкувер)

..25. Антон Худобин – Брэйден Холтби/Джейк Эттинджер/Бен Бишоп («Даллас»)

..26. Илья Самсонов – Витек Ванечек («Вашингтон»).

..32. Картер Хаттон – Йозеф Корженарж («Аризона»).