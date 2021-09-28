Варламов и Сорокин из «Айлендерс» – лучший тандем вратарей в НХЛ, Василевский и Эллиотт из «Тампы» на 2-м месте (ESPN)

ESPN составил рейтинг лучших вратарских тандемов в НХЛ.
Возглавил список российский дуэт «Айлендерс» в составе Семена Варламова и Ильи Сорокина.
Еще один российский тандем в составе Игоря Шестеркина и Александра Георгиева («Рейнджерс») заняли 6-е место.
1. Семен Варламов – Илья Сорокин («Айлендерс»)
2. Андрей Василевский – Брайан Эллиотт («Тампа»)
3. Филипп Грубауэр – Крис Дриджер («Сиэтл»)
4. Дарси Кюмпер – Павел Францоуз («Колорадо»)
5. Коннор Хеллибак – Эрик Комри («Виннипег»)
6. Игорь Шестеркин – Александр Георгиев («Рейнджерс»).
7. Робин Ленер – Лоран Броссуа («Вегас»)
8. Марк-Андре Флери –Кевин Ланкинен («Чикаго»)
9. Сергей Бобровский – Спенсер Найт («Флорида»)
10. Тэтчер Демко – Ярослав Галак («Ванкувер)
..25. Антон Худобин – Брэйден Холтби/Джейк Эттинджер/Бен Бишоп («Даллас»)
..26. Илья Самсонов – Витек Ванечек («Вашингтон»).
..32. Картер Хаттон – Йозеф Корженарж («Аризона»).