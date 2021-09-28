Варламов и Сорокин из «Айлендерс» – лучший тандем вратарей в НХЛ, Василевский и Эллиотт из «Тампы» на 2-м месте (ESPN)

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ESPN составил рейтинг лучших вратарских тандемов в НХЛ

Возглавил список российский дуэт «Айлендерс» в составе Семена Варламова и Ильи Сорокина

Еще один российский тандем в составе Игоря Шестеркина и Александра Георгиева («Рейнджерс») заняли 6-е место.

1. Семен Варламов Илья Сорокин («Айлендерс»)

2. Андрей Василевский – Брайан Эллиотт («Тампа»)

3. Филипп Грубауэр – Крис Дриджер («Сиэтл»)

4. Дарси Кюмпер – Павел Францоуз («Колорадо»)

5. Коннор Хеллибак – Эрик Комри («Виннипег»)

6. Игорь Шестеркин Александр Георгиев («Рейнджерс»).

7. Робин Ленер – Лоран Броссуа («Вегас»)

8. Марк-Андре Флери –Кевин Ланкинен («Чикаго»)

9. Сергей Бобровский – Спенсер Найт («Флорида»)

10. Тэтчер Демко – Ярослав Галак («Ванкувер)

..25. Антон Худобин – Брэйден Холтби/Джейк Эттинджер/Бен Бишоп («Даллас»)

..26. Илья Самсонов – Витек Ванечек («Вашингтон»).

..32. Картер Хаттон – Йозеф Корженарж («Аризона»).

 

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