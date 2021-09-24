«Амур» уволил Воробьева из-за «грубого нарушения тренером трудовых обязанностей»

«Амур» официально объявил об уходе Владимира Воробьева с поста главного тренера клуба.

«Контракт с занимавшим должность главного тренера команды Владимиром Воробьевым расторгнут в связи с грубым нарушением работником трудовых обязанностей», – говорится на сайте клуба.

Ранее по соглашению сторон были расторгнуты контракты с тренерами Игорем Петровым и Александром Завьяловым.

В трех последних матчах командой руководил старший тренер Михаил Кравец. Он также будет исполнять обязанности главного тренера команды в матче против минского «Динамо».

Напомним, ранее сообщалось, что «Амур» и Воробьев не могут договориться о компенсации за расторжение контракта. Он ходил в офис, чтобы ему не могли засчитать прогулы и уволить по статье.