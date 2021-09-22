Дацюк, Третьяк, Ларионов, Фетисов, Курри и Шатан сыграют в матче в честь Фазеля

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В рамках конгресса ИИХФ в Санкт-Петербурге пройдет выставочный матч «Легенды ИИХФ».

Игра состоится сегодня, 23 сентября. Она будет организована в честь президента ИИХФ Рене Фазеля, который покинет свой пост 25 сентября.

Команда, состоящая из игроков из нескольких стран, сыграет против бывших игроков сборной России и специальных гостей.

Рене Фазель будет выполнять обязанности почетного судьи.

За команду мира сыграют: Филипп Бозон, Дитер Хеген, Кристиан Хофштеттер, Антуан Десклу, Яри Курри, Ладислав Надь, Рето Раффайнер, Роберт Райхел, Франц Райндль, Мирослав Шатан, Иржи Шлегр, Мартин ШтрбакЭса Тикканен, Петр Бржиза и Мартин Гербер.

Тренерами будут Арно дель Курто и Шон Бурк.

За команду России сыграют: Павел Буре, Павел Дацюк, Вячеслав ФетисовАлексей ГусаровАлексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Хомутов, Игорь Ларионов, Борис Михайлов, Александр Могильный, Алексей Морозов, Алексей Яшин, Алексей Жамнов, Александр Медведев, Николай Хабибулин, Владислав Третьяк и Владимир Мышкин. 

В игре также примет участие саксофонист Игорь Бутман.

Тренерами будут Владимир Юрзинов и Александр Якушев.

Фазель руководит международной федерацией с 1994 года.

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