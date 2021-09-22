Дацюк, Третьяк, Ларионов, Фетисов, Курри и Шатан сыграют в матче в честь Фазеля

В рамках конгресса ИИХФ в Санкт-Петербурге пройдет выставочный матч «Легенды ИИХФ».
Игра состоится сегодня, 23 сентября. Она будет организована в честь президента ИИХФ Рене Фазеля, который покинет свой пост 25 сентября.
Команда, состоящая из игроков из нескольких стран, сыграет против бывших игроков сборной России и специальных гостей.
Рене Фазель будет выполнять обязанности почетного судьи.
За команду мира сыграют: Филипп Бозон, Дитер Хеген, Кристиан Хофштеттер, Антуан Десклу, Яри Курри, Ладислав Надь, Рето Раффайнер, Роберт Райхел, Франц Райндль, Мирослав Шатан, Иржи Шлегр, Мартин Штрбак, Эса Тикканен, Петр Бржиза и Мартин Гербер.
Тренерами будут Арно дель Курто и Шон Бурк.
За команду России сыграют: Павел Буре, Павел Дацюк, Вячеслав Фетисов, Алексей Гусаров, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Хомутов, Игорь Ларионов, Борис Михайлов, Александр Могильный, Алексей Морозов, Алексей Яшин, Алексей Жамнов, Александр Медведев, Николай Хабибулин, Владислав Третьяк и Владимир Мышкин.
В игре также примет участие саксофонист Игорь Бутман.
Тренерами будут Владимир Юрзинов и Александр Якушев.
Фазель руководит международной федерацией с 1994 года.