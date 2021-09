Чинахов сделал хет-трик на турнире проспектов НХЛ. У него 6 голов в 3 матчах

Форвард забросил три шайбы в матче с «Детройтом» (7:3) в рамках Traverse City Prospects Tournament.

Всего в трех играх турнира новичков на счету 20-летнего россиянина 6 голов.

Yegor Chinakhov absolutely rockets one seconds into the powerplay for his 4th goal of the tournament 💣💣 #CBJ pic.twitter.com/DQJnatdvIb

Yegor Chinakhov again! What a snipe. His 2nd of the game and 5th of the tournament. This kid is something special #CBJ pic.twitter.com/S0YZpzov9n