Третьяк о лимите в КХЛ: «ФХР все устраивает, у нас баланс. Почти все иностранцы высокого класса»

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Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о лимите на легионеров в КХЛ на фоне заявлений президента России Владимира Путина об иностранцах в российском спорте. 

Российские клубы лиги могут включать в заявку на матч до 5 легионеров. При этом игроки из Беларуси и Казахстана (включая натурализованных) ими не считаются. 

«У нас на сегодняшний день между федерацией и КХЛ баланс: 5 легионеров в каждой команде, которые составляют конкуренцию.

Можно сказать, почти все иностранцы высокого класса, если в том году из 10 бомбардиров было 8 иностранцев.

Это значит, что они привносят конкуренцию в командах. У нас в командах есть и перспективная молодежь, которая дает результат, поэтому на сегодняшний день федерацию хоккея все устраивает», – сказал Третьяк. 

«Еще 20 лет не сыграем на Олимпиаде, если одни иностранцы будут». Путин – против отмены лимита на легионеров

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