Владислав Третьяк: «В КХЛ 19 иностранных вратарей, это очень много»

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мыслями о ситуации с вратарями в КХЛ.

– Можно было обратить внимание, что в сборную России на Кубок Первого канала вызывали вратарей, которые в своих клубах не являются основными.

– Меня это немного беспокоит, так как я сейчас посчитал, что в КХЛ играет 19 иностранных вратарей, и это очень много. То был какой-то спад по этому показателю, а сейчас опять почти в каждой команде голкипер-легионер. Хотя у нас сейчас очень хорошие молодые вратари, и некоторые уезжают в Национальную хоккейную лигу.

Что касается [Александра] Самонова, то, по-моему, он большой молодец, у меня нет за него беспокойства. Отыграл он Кубок Первого канала потрясающе: мне сразу понравилось, как он качественно все буллиты отработал. У нас и молодой Ярослав Аскаров есть, который показал хорошую игру. Он и за сборную на хорошо отыграл, и сейчас дай бог его не перехвалить. Но выбор вратарей в сборную правильный.

К сожалению, они сейчас неровно выступают: один матч отыграют хорошо, а другой – не очень. Иван Федотов и Даниил Тарасов неплохо играли, а кого бы еще взяли? Тот же Игорь Бобков в запасе сидит, – сказал Третьяк.