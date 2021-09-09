Владислав Третьяк: «ФХР внедряет «Красную машину» по всей России. Зарубежные страны заинтересованы, к нам обратился Казахстан»

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о презентации программы «Красная машина» на IX международном форуме «Россия – спортивная держава», проходящем в Казани.

«Мы подробно презентовали инновационную программу подготовки хоккеистов «Красная машина». Она объединяет лучшие, самые эффективные наработки в области воспитания игроков высокого уровня.

ФХР прикладывает большие усилия, чтобы внедрять «Красную машину» по всей стране. Зарубежные гости форума не скрывают своей заинтересованности в работе по методикам НППХ – к нам за содействием обратился Казахстан, другие страны, развивающие хоккей.

Мы готовы поделиться своими наработками и помочь партнерам по международной хоккейной семье в налаживании процесса подготовки детско-юношеского резерва», – сказал Третьяк.