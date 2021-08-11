Контракт Макдэвида – лучший в НХЛ, Маккиннона – 6-й, Мэттьюса – 8-й (The Athletic)

The Athletic составил топ-10 лучших контрактов в НХЛ.
Соглашения оценивались с точки зрения полезности, которую игрок приносит за свои деньги сейчас и, вероятно, будет приносить в будущем.
Первое место занял 8-летний контракт форварда Коннора Макдэвида с «Эдмонтоном». Соглашение будет действовать еще 5 сезонов. Средняя зарплата – 12,5 млн долларов.
В минувшем сезоне Макдэвид набрал 105 (33+72) очков в 56 играх регулярного чемпионата. Он стал самым ценным игроком сезона-2020/21 по версии журналистов и игроков.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»). Контракт с кэпхитом 12,5 млн долларов, оставшийся срок действия – 5 сезонов.
2. Кэйл Макар («Колорадо») – 9 млн, 6 сезонов.
3. Брэд Маршанд («Бостон») – 6,125 млн, 4 сезона.
4. Картер Верхаг («Флорида») – 1 млн, 1 сезон. Ранее игрок подписал новое соглашение на 3 года с кэпхитом 4,166 млн. Оно вступит в силу с сезона-2022/23.
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – 8,5 млн, 4 сезона.
6. Нэтан Маккиннон («Колорадо») – 6,3 млн, 2 сезона.
7. Ши Теодор («Вегас») – 5,2 млн, 4 сезона.
8. Остон Мэттьюс («Торонто») – 11,64 млн, 3 сезона.
9. Самуэль Жирар («Колорадо») – 5 млн, 6 сезонов.
10. Давид Пастрняк («Бостон») – 6,67 млн, 2 сезона.
Отмечается, что при составлении рейтинга не учитывались соглашения игроков, помещенных в список выбывших на долгий срок.
Контракты Даути, Дюшена и Сегина – в топ-10 худших в НХЛ по версии The Athletic