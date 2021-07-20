Лебрюн о Капризове: «У него есть солидное предложение от ЦСКА. Не считаю это дымовой завесой»

Инсайдер TSN и журналист The Athletic Пьер Лебрюн рассказал о контрактной ситуации форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.

«Источники подтверждают, что у есть предложение от . Так что будет интересно, как теперь все повернется.

Хотя некоторые рассматривают это как рычаг воздействия на переговоры с «Миннесотой» , тем не менее считается правдой, что Капризов получил солидное предложение от клуба КХЛ.

Однако считает, что впереди еще много времени, ведь до открытия тренировочных сборов НХЛ остается два месяца.

Пока что спор между «Уайлд» и лагерем Капризова сводится к сроку нового контракта. «Миннесота» предлагает 8-летнюю сделку, в то время как лагерь игрока выразил желание заключить 3-летнюю.

Еще один слой – решение НХЛ по Олимпиаде. Если по какой-либо причине НХЛ не закроет сделку с МОК о поездке в Пекин (это решение должно быть принято в ближайшее время), вопрос будет в том, захочет ли Капризов подписаться в КХЛ, чтобы снова сыграть за сборную России на Олимпиаде, как и в 2018 году.

Назовите меня наивным, но я все же думаю, что он снова подпишется с «Уайлд». Я считаю, что рано или поздно в игру вступит вариант с контрактом на 5 лет, который в итоге положит конец этому тупику.

Но для ясности: я не считаю предложение из дымовой завесой. Я думаю, все по-настоящему», – написал Лебрюн.

Капризов отказался от 72 млн – похоже, не хочет оставаться в «Миннесоте» надолго