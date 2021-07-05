Сушинский о сборной России: «Хоккей Быкова и Знарка радовал глаз, теперь у нас «бей-беги». Глава штаба – лишняя должность, такая во время войны была»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею Вячеслав Быков Максим Сушинский Олег Знарок Роман Ротенберг Хоккей

Бывший форвард сборной России Максим Сушинский поделился мнением о текущем положении дел в национальной команде. 

– У нас есть должность «глава штаба» – в СКА и сборной (ее занимает Роман Ротенберг – прим. Sports.ru).

– По-моему, во время войны такая была. Нужна ли она? Мне кажется, что лишняя. Если ставят тренера, ему надо доверять. Пусть он подбирает команду под свою систему. А получается так, что ему дают игроков, и он не знает, что с ними делать. Либо 5 центральных привезут. Либо 6 крайних... Канадцы просто берут лучших на данный момент. И побеждают. Хотя там 5 сборных можно набрать.

– У них просто совместителей нет, другой взгляд…

– Конечно, тренер сборной не должен работать в клубе. Это сто процентов. Тогда интересы клуба все равно будут присутствовать: например, во время переговоров с игроками по контракту. Или бывает так – в одной команде тренер не справился и автоматически теряет позиции в другой. Разве это правильно?

– Тренеры в сборной России, на ваш взгляд, часто меняются?

– Смотрят на результат. А нужно на игру – есть она или нет. Можно допустить ошибку и вылететь в четвертьфинале чемпионата мира. Но хороший тренер или нет, показывает рисунок игры. От этого должны зависеть его перспективы. А у нас нет результата – нет тренера.

– Если брать тренеров сборных последних лет, то чей хоккей радовал глаз?

– Хоккей Быкова и Знарка. Теперь у нас «бей-беги», так называемая активная игра. Но нет элементарных вещей. Например, грамотного выхода из зоны, какой есть у финнов. Эти моменты не видны болельщикам, но над ними надо работать.

– Трудно сейчас понять, в какой хоккей играет сборная России и СКА.

– Мне тоже. При таком положении дел результат – непредсказуемый. Должна быть какая-то система, модель игры. Чтобы у игроков молодежной сборной был шанс попасть в главную команду, чтобы они, приходя туда, знали, как играть, – сказал Сушинский. 

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