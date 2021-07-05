Сушинский о сборной России: «Хоккей Быкова и Знарка радовал глаз, теперь у нас «бей-беги». Глава штаба – лишняя должность, такая во время войны была»

Бывший форвард сборной России Максим Сушинский поделился мнением о текущем положении дел в национальной команде.

– У нас есть должность «глава штаба» – в и сборной (ее занимает – прим. Sports.ru).

– По-моему, во время войны такая была. Нужна ли она? Мне кажется, что лишняя. Если ставят тренера, ему надо доверять. Пусть он подбирает команду под свою систему. А получается так, что ему дают игроков, и он не знает, что с ними делать. Либо 5 центральных привезут. Либо 6 крайних... Канадцы просто берут лучших на данный момент. И побеждают. Хотя там 5 сборных можно набрать.

– У них просто совместителей нет, другой взгляд…

– Конечно, тренер сборной не должен работать в клубе. Это сто процентов. Тогда интересы клуба все равно будут присутствовать: например, во время переговоров с игроками по контракту. Или бывает так – в одной команде тренер не справился и автоматически теряет позиции в другой. Разве это правильно?

– Тренеры в сборной России, на ваш взгляд, часто меняются?

– Смотрят на результат. А нужно на игру – есть она или нет. Можно допустить ошибку и вылететь в четвертьфинале чемпионата мира. Но хороший тренер или нет, показывает рисунок игры. От этого должны зависеть его перспективы. А у нас нет результата – нет тренера.

– Если брать тренеров сборных последних лет, то чей хоккей радовал глаз?

– Хоккей Быкова и Знарка. Теперь у нас «бей-беги», так называемая активная игра. Но нет элементарных вещей. Например, грамотного выхода из зоны, какой есть у финнов. Эти моменты не видны болельщикам, но над ними надо работать.

– Трудно сейчас понять, в какой хоккей играет сборная России и СКА.

– Мне тоже. При таком положении дел результат – непредсказуемый. Должна быть какая-то система, модель игры. Чтобы у игроков молодежной сборной был шанс попасть в главную команду, чтобы они, приходя туда, знали, как играть, – сказал Сушинский.