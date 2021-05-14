Гусев пока не рассматривает возможность возвращения в КХЛ

Форвард Никита Гусев на данный момент не рассматривает вариант с возвращением в Россию, сообщил агент из агентства Winners, представляющего интересы хоккеиста в .

8 апреля «Нью-Джерси» выставил Гусева на безусловный драфт отказов. 11 апреля в статусе свободного агента он подписал контракт с «Флоридой», срок соглашения с клубом истек в конце сезона-2020/21. Рынок свободных агентов в НХЛ откроется 28 июля.

«Сначала мы рассматриваем рынок НХЛ. Как только мы поймем, что там нет вариантов, тогда, наверное, переключимся на российский, но пока мы не думаем о нем.

После драфта, который пройдет сегодня-завтра (первый раунд драфта пройдет в ночь на 24 июля – прим.), мы будем связываться с нашими партнерами, которые присутствуют на том рынке, и они дадут нам более детальную информацию [по поводу заинтересованности клубов в игроке]», – сказал Черных.