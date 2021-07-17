«Сиэтл» может предложить Ландескугу 7-летний контракт на 56 млн долларов

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Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг может продолжить карьеру в «Сиэтле».

Как сообщает The Denver Post, игрок хотел бы подписать семилетнее соглашение на 49 миллионов долларов, однако в «Эвеланш» настроены предложить ему порядка 30 миллионов долларов за пять лет. В клубе надеются, что хоккеист согласится сделать скидку.

Такая разница в сроке действия договора и зарплате способна подтолкнуть 28-летнего шведа к тому, чтобы обратить внимание на предложение «Сиэтла». Там ему могут заплатить 56 миллионов долларов в рамках семилетнего контракта и также назначить капитаном.

В прошлом сезоне НХЛ Ландескуг провел 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 52 (20+32) очка. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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