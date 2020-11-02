Овечкин о «Вашингтоне»: «Выйду на рынок, если не подпишу контракт. Переговоры ведутся»

Нападающий Александр Овечкин высказался о ситуации, связанной с переговорами о новом контракте с «Вашингтоном».

– У вас пока нет нового контракта с «Вашингтоном». Но многие понимают, это связано с тем, что скоро пройдет драфт расширения – в лигу входит «Сиэтл». Выгоднее подписать Овечкина после этого драфта, чтобы «Кэпиталс» сохранили на одного игрока больше. Так ли это? И нет ли повода для переживаний?

– Переживаний нет. Потому что в принципе, если я не подпишу новый контракт с «Вашингтоном», то стану неограниченно свободным агентом.

Но, конечно, хотелось бы остаться в Вашингтоне. До сих пор ведутся переговоры. Поэтому поживем-увидим, – сказал Овечкин.

Контракт Овечкина – главная цель «Вашингтона». Все уверены, что он уже готов – вопрос лишь в цене