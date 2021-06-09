Локтионов отказался подписывать контракт с «Амуром» и не прибыл на сбор. Ему присвоен статус «конфликт», вариантов обмена пока нет

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь высказался о ситуации с форвардом .

29 мая «Амур» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого хабаровчане приобрели права на игрока. В соответствии с правовым регламентом он должен был подписать контракт со своим новым клубом.

Локтионов до сих пор не сделал этого и не явился на предсезонный сбор команды.

«Позиция игрока вызывает у нас недоумение и разочарование. Мы были готовы предоставить Локтионову роль лидера команды и дать ему возможность перезапустить свою карьеру.

Вместо того, чтобы воспользоваться этой возможностью, проявить уважение к хабаровским болельщикам и исполнить свои обязательства, он занял неконструктивную позицию, отказавшись заключать контракт с «Амуром».

Отказ игрока от исполнения своих обязательств на Дальнем Востоке является неприемлемым и, на мой взгляд, противоречит принципам развития КХЛ.

В связи с отказом хоккеиста от заключения контракта ему в соответствии с правовым регламентом КХЛ присвоен статус «конфликт» на неопределенный срок. Это означает, что на данный момент спортивные права на него в системе КХЛ принадлежат «Амуру» вплоть до момента завершения его игровой карьеры.

Безусловно, в такой ситуации хоккеист, желающий продолжить карьеру в КХЛ, может надеяться на совершение обмена и переход в другой клуб, но каких-то заслуживающих нашего внимания предложений от других клубов КХЛ не поступало.

Мы допускаем возможность того, что игрок изменит свою позицию в будущем, решит выполнить обязательства перед «Амуром» и попросит о подписании однолетнего контракта. В этом случае мы будем принимать совместное решение с попечительским советом клуба и тренерским штабом команды.

Однако на данный момент руководство клуба занимает жесткую и принципиальную позицию. Распоряжаться спортивными правами на Андрея Локтионова мы будем исходя исключительно из интересов и его болельщиков», – сказал Крамарь.