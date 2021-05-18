ЦСКА обменял Локтионова в «Амур» на права на Ристолайнена

и совершили обмен.

Нападающий Андрей Локтионов пополнил состав клуба из Хабаровска.

Взамен московская команда получила права на защитника Расмуса Ристолайнена.

Отметим, что изначально в инстаграме «Амура» сообщалось, что ЦСКА получит денежную компенсацию.

Локтионов в минувшем сезоне провел 35 матчей в регулярном чемпионате и набрал 16 (3+13) очков.

В плей-офф на его счету 9 (2+7) баллов в 23 играх.

Ристолайнен в сезоне-2020/21 провел 49 матчей в НХЛ за «Баффало» и набрал 18 (4+14) очков при показателе полезности «-18». Срок его контракта с «Сэйбрс» рассчитан до конца сезона-2021/22.