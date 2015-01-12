«Миннесота» выкупит контракты Сутера и Паризе. Их зарплаты – 7,5 млн долларов в год

Защитник и нападающий уходят из «Миннесоты».

Генеральный менеджер клуба сообщил хоккеистам о том, что их контракты будут выкуплены.

Сутер и Паризе стали игроками «Уайлд» в 2012 году, подписав с клубом контракты на 13 лет и 98 миллионов долларов.

У 36-летних американцев осталось еще четыре года по соглашениям с . Их кэпхит – 7,538 млн долларов в год.

Паризе является самым дорогим форвардом команды. Больше Сутера среди защитников зарабатывает только капитан Джаред Сперджен.

Сутер провел в 1198 матчей и набрал 607 (93+514) очков. На счету Паризе 1060 игр и 810 (393+417) набранных баллов.

По данным Capfriendly, оба игрока получат по 6,67 миллиона долларов в течение 8 лет (по 833 тысячи до 2029 года).

При этом в первые 4 года в платежке «Уайлд» будут учитываться следующие суммы – по 2,37 млн за каждого в следующем сезоне (суммарно 4,74 млн), по 6,37 млн в сезоне-2022/23 (суммарно 12,74 млн) и по 7,37 млн в сезонах-2023/24 и 2024/25 (суммарно 14,74 млн).

В следующие 4 года – по 833 тысячи за каждого.

Добавим, что в контрактах обоих имелся пункт о полном запрете на перемещения (NMC). Это означало, что «Миннесота» обязана была защитить их на драфте расширения.