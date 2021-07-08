Владислав Третьяк: «Тампа» показала полуевропейский, даже советский хоккей. Играют слаженно, аккуратно, в пас»

Глава ФХР Владислав Третьяк оценил стиль «Тампы» после победы в финале Кубка Стэнли.

«В финале играли две достойные команды, они показали характер. Поздравляю «Тампу», которая два года подряд берет Кубок Стэнли, это достойно уважения. Это слаженная команда с сильным тренерским штабом.

«Тампа» молодцы, они показали хороший содержательный хоккей. Можно сказать, полуевропейский, даже советский хоккей – играют слаженно, аккуратно, в пас, перепас, сильнейшее взаимодействие в средней зоне. Это просто сказка! Посмотрите на оставления при заходе в зону. Все звенья достойные.

Сложно ли будет «Тампе» в ближайшие годы продолжать доминировать? Трудно сказать. Например, «Чикаго», который три раза за несколько лет выиграл кубок, но потом, к сожалению, потолок зарплат, и хоккеисты просят большие деньги, другие контракты.

Как правило, после таких больших побед команду расхватывают другие клубы, потому что чемпион не в состоянии удерживаю планку по зарплатам и держать таких игроков. Хоккеисты, естественно, пересматривают свои контракты, хотят заслуженного улучшения, но потолок зарплат не дает этого сделать.

Сколько игроков ушло из того же «Чикаго», и команда уже давно не может попасть в плей-офф. Самое главное, чтобы такого с «Тампой» не случилось, чтобы команду пополняла молодежь, чтобы клуб не останавливался на достигнутом», – сказал Третьяк.

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