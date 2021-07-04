Купер о клубах-династиях: «Хочется, чтобы и «Тампу» упоминали в том же контексте. Это повод гордиться»

Главный тренер «Тампы» высказался о том, что клуб близок к тому, чтобы выиграть второй раз подряд.

В финальной серии с «Канадиенс» «молнии» ведут 3-0. Четвертый матч состоится в ночь на вторник в Монреале.

«Второй Кубок подряд – это особое место в истории. Люди часто вспоминают великие команды прошлого. «Чикаго» – три трофея за пять лет, «Лос-Анджелес» – два за три года, «Питтсбург» – два подряд, если говорить о недавнем времени.

Хочется, чтобы и упоминали в том же контексте. Это повод гордиться – и для каждого из ребят, и для организации в целом», – сказал Купер.