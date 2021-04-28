Платежка «Авангарда» – 890 млн рублей. Зарплата Цегларика – 45 млн в год, Жаркова и Телегина – 40

Теги Авангард Максим Гончаров Владимир Жарков Илья Каблуков Максим Чудинов Алексей Емелин КХЛ Павел Дедунов Кирилл Готовец Иван Телегин Наиль Якупов Франсис Паре Ярослав Косов Вилле Покка Владимир Брюквин Сергей Толчинский Василий Демченко Корбан Найт Алексей Береглазов Дамир Шарипзянов Петер Цегларик Никита Комаров Шимон Грубец Александр Дергачев Денис Зернов Дмитрий Шевченко Спорт-Экспресс Оливер Каски Семен Чистяков Арсений Грицюк Хоккей

Зарплатная ведомость «Авангарда» составляет 890 миллионов рублей на данный момент.

Таким образом, омский клуб вписывается в полоток зарплат к следующему сезону КХЛ.

В списке приведены базовые зарплаты игроков «ястребов» без учета бонусов.

Вратари: Шимон Грубец – 50 миллионов рублей, Василий Демченко – 20 млн.

Защитники: Алексей Емелин и Оливер Каски – по 60 млн, Алексей Береглазов – 50 млн, Вилле Покка и Максим Чудинов – по 40 млн, Дамир Шарипзянов – 35 млн, Кирилл Готовец – 20 млн, Максим Гончаров – 15 млн.

Контракт Семена Чистякова под потолком не учитывается.

Нападающие: Корбан Найт – 60 млн, Денис Зернов и Сергей Толчинский – по 50 млн, Петер Цегларик – 45 млн, Владимир Жарков и Иван Телегин – по 40 млн, Владимир Брюквин и Наиль Якупов – по 35 млн, Франсис Паре, Павел Дедунов, Александр Дергачев и Илья Каблуков – по 25 млн, Ярослав Косов – 20 млн, Дмитрий Шевченко – 15 млн, Никита Комаров – 10 млн.

Контракт Арсения Грицюка под потолком не учитывается.

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