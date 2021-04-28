Платежка «Авангарда» – 890 млн рублей. Зарплата Цегларика – 45 млн в год, Жаркова и Телегина – 40

Зарплатная ведомость составляет 890 миллионов рублей на данный момент.

Таким образом, омский клуб вписывается в полоток зарплат к следующему сезону .

В списке приведены базовые зарплаты игроков «ястребов» без учета бонусов.

Вратари: – 50 миллионов рублей, – 20 млн.

Защитники: и – по 60 млн, – 50 млн, и – по 40 млн, – 35 млн, – 20 млн, – 15 млн.

Контракт Семена Чистякова под потолком не учитывается.

Нападающие: – 60 млн, и – по 50 млн, Петер Цегларик – 45 млн, и – по 40 млн, и – по 35 млн, , , и – по 25 млн, – 20 млн, – 15 млн, – 10 млн.

Контракт Арсения Грицюка под потолком не учитывается.