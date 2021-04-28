Платежка «Авангарда» – 890 млн рублей. Зарплата Цегларика – 45 млн в год, Жаркова и Телегина – 40

Зарплатная ведомость «Авангарда» составляет 890 миллионов рублей на данный момент.
Таким образом, омский клуб вписывается в полоток зарплат к следующему сезону КХЛ.
В списке приведены базовые зарплаты игроков «ястребов» без учета бонусов.
Вратари: Шимон Грубец – 50 миллионов рублей, Василий Демченко – 20 млн.
Защитники: Алексей Емелин и Оливер Каски – по 60 млн, Алексей Береглазов – 50 млн, Вилле Покка и Максим Чудинов – по 40 млн, Дамир Шарипзянов – 35 млн, Кирилл Готовец – 20 млн, Максим Гончаров – 15 млн.
Контракт Семена Чистякова под потолком не учитывается.
Нападающие: Корбан Найт – 60 млн, Денис Зернов и Сергей Толчинский – по 50 млн, Петер Цегларик – 45 млн, Владимир Жарков и Иван Телегин – по 40 млн, Владимир Брюквин и Наиль Якупов – по 35 млн, Франсис Паре, Павел Дедунов, Александр Дергачев и Илья Каблуков – по 25 млн, Ярослав Косов – 20 млн, Дмитрий Шевченко – 15 млн, Никита Комаров – 10 млн.
Контракт Арсения Грицюка под потолком не учитывается.