Капризов – 8-й россиянин в истории, выигравший «Колдер Трофи»

Форвард «Миннесоты» стал обладателем «Колдер Трофи» – приза лучшему новичку сезона .

Он занял первое место по итогам голосования журналистов, набрав 997 очков при 99 первых местах из 100.

Капризов стал восьмым россиянином в истории, выигравшим приз лучшему новичку.

Ранее это удалось Сергею Макарову (в 1990 году), Павлу Буре (1992), Сергею Самсонову (1998), Евгению Набокову (2001), (2006), Евгению Малкину (2007) и Артемию Панарину (2016).

В минувшем регулярном чемпионате 24-летний Капризов набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах.