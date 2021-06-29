Капризов – 8-й россиянин в истории, выигравший «Колдер Трофи»

Теги Рейнджерс Миннесота Евгений Малкин Сергей Самсонов Александр Овечкин Евгений Набоков НХЛ Павел Буре Сергей Макаров Артемий Панарин Кирилл Капризов Хоккей

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал обладателем «Колдер Трофи» – приза лучшему новичку сезона НХЛ.

Он занял первое место по итогам голосования журналистов, набрав 997 очков при 99 первых местах из 100.

Капризов стал восьмым россиянином в истории, выигравшим приз лучшему новичку.

Ранее это удалось Сергею Макарову (в 1990 году), Павлу Буре (1992), Сергею Самсонову (1998), Евгению Набокову (2001), Александру Овечкину (2006), Евгению Малкину (2007) и Артемию Панарину (2016). 

В минувшем регулярном чемпионате 24-летний Капризов набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья