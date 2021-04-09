Ламорелло – первый двукратный обладатель приза лучшему генменеджеру сезона НХЛ

( ) стал обладателем приза Джима Грегори как лучший генеральный менеджер минувшего регулярного сезона в НХЛ.

78-летний американец первым в истории дважды выиграл эту награду. Впервые он получил ее в прошлом году.

Победитель этого ежегодного приза определяется голосованием среди генеральных менеджеров НХЛ, представителей НХЛ и журналистов после второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

В тройку финалистов-2021 также попали Марк Бержевен («Монреаль») и Билл Зито («Флорида»).

Ламорелло проводит в «Айлендерс» третий сезон и во второй раз подряд выводит команду в третий раунд плей-офф. На данный момент ньюйоркцы уступают в полуфинальной серии «Тампе» 2-3.

Ламорелло работает генеральным менеджером в 34-й сезон. Ранее он руководил «Торонто» и «Нью-Джерси», став трехкратным обладателем Кубка Стэнли (1995, 2000 и 2003).