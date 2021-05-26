Троц о серии с «Тампой»: «У «Айлендерс» нет никаких сомнений в успехе. По игре 5 на 5 мы их немного превосходим»

Главный тренер прокомментировал ситуацию в серии с (1-2) в полуфинале Кубка Стэнли.

«У нас нет никаких сомнений в успехе. Я помню, какой была раздевалка после поражения в третьем матче от «Бостона», когда Маршанд забросил нам в самом начале овертайма. Было ощущение, что из ребят выпустили воздух. Они были крайне расстроены. Но они собрались, отбросили эмоции, вернулись к работе – и добились того, ради чего выходили на лед.

Как тренер, ты всегда задаешь себе вопрос: нужно ли что-то менять в преддверии следующего матча? И в данном случае ответ скорее отрицательный. На такой стадии плей-офф игра почти всегда решается какими-то долями секунды или сантиметрами.

В данном случае не повезло нам. Если бы Адам Пелек чуть раньше вышел со скамейки штрафников, Пойнт бы, возможно, не забил победный гол, и мы бы с вами сейчас сидели тут, обсуждая совсем иной результат.

Единственная претензия, которую можно озвучить по итогам матча – пожалуй, нам нужно настроиться на более активные и четкие действия сразу с первых минут. То, что я видел во втором и третьем периодах, меня вполне устроило. Мы ведем свою внутриклубную статистику, и я честно скажу: по игре 5 на 5 мы даже немного превосходим соперника.

Другое дело, что голы в этой серии даются непросто. Посмотрите на последнюю игру – все три были забиты «с мясом», с добиваний и после рикошетов. Нужно создавать трафик, играть на подборе – этим мы повысим свои шансы распечатать Василевского», – сказал Троц.