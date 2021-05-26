Прайс отразил 43 броска из 45 и стал 1-й звездой 3-го матча серии с «Вегасом»

Вратарь одержал победу в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против (3:2 ОТ, 2-1).

Канадец отразил 43 броска по своим воротам из 45, в том числе 29 бросков из 30 в первом и втором периодах, за которые полевые игроки «Канадиенс» суммарно нанесли только 8 бросков в створ.

В итоге его признали первой звездой матча.

Прайс выиграл 10-й матч в этом плей-офф и продолжил обновлять личный рекорд.

Игра с 40+ сэйвами стала для него 5-й в плей-офф за карьеру. В истории «Канадиенс» больше таких матчей только у Кена Драйдена (7), Патрика Руа и Жозе Теодора (по 6).