«Монреаль» в 3-м матче с «Вегасом» сравнял счет на 59-й минуте после ошибки Флери и выиграл в овертайме. Андерсон забил оба гола

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Форвард «Монреаля» Джош Андерсон сделал дубль в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса» (3:2 ОТ, 2-1). 

27-летний игрок перевел игру в овертайм, отличившись на 59-й минуте матча после ошибки вратаря «Голден Найтс» Марка-Андре Флери.

В первом дополнительном периоде он отличился на 13-й минуте. 

Это были 2-й и 3-й голы нападающего в текущем плей-офф. 

Этот дубль стал 9-м в истории лиги (и 6-м – с 2013 года), когда игрок забивал в последние 2 минуты матча плей-офф и затем в овертайме. В предыдущий раз это удалось Жану-Габриелю Пажо в 2017 году (выступал за «Оттаву»). 

 
 

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