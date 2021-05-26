«Монреаль» в 3-м матче с «Вегасом» сравнял счет на 59-й минуте после ошибки Флери и выиграл в овертайме. Андерсон забил оба гола

Форвард сделал дубль в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против (3:2 ОТ, 2-1).

27-летний игрок перевел игру в овертайм, отличившись на 59-й минуте матча после ошибки вратаря «Голден Найтс» Марка-Андре Флери.

В первом дополнительном периоде он отличился на 13-й минуте.

Это были 2-й и 3-й голы нападающего в текущем плей-офф.

Этот дубль стал 9-м в истории лиги (и 6-м – с 2013 года), когда игрок забивал в последние 2 минуты матча плей-офф и затем в овертайме. В предыдущий раз это удалось Жану-Габриелю Пажо в 2017 году (выступал за «Оттаву»).