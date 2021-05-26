Кучеров вышел на 4-е место по очкам в плей-офф среди россиян, опередив Зубова. У него 118 баллов в 104 матчах

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Айлендерс» (2:1, 2-1).
На счету россиянина стало 23 (5+18) очка в 14 матчах текущего плей-офф, он возглавляет гонку бомбардиров розыгрыша.
За карьеру у него теперь 118 (41+77) очков в 104 играх плей-офф НХЛ.
Он превзошел достижение Сергея Зубова (117 очков в 164 матчах) и вышел на единоличное 4-е место в списке самых результативных игроков из России в матчах Кубка Стэнли.
Рекорд принадлежит Сергею Федорову (176 очков в 183 матчах), на втором месте идет Евгений Малкин (174 в 170), на третьем – Александр Овечкин (135 в 141).