Кучеров вышел на 5-е место по очкам в плей-офф среди россиян, опередив Дацюка. У него 114 баллов в 102 матчах

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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Айлендерс» (1:2, 0-1).

Теперь на его счету 114 (41+73) очков в 102 играх плей-офф НХЛ за карьеру.

Он превзошел достижение Павла Дацюка (113 очков в 157 матчах) и вышел на единоличное 5-е место в списке самых результативных игроков из России в матчах Кубка Стэнли.

Четвертое место занимает Сергей Зубов (117 очков в 164 матчах). Рекорд принадлежит Сергею Федорову (176 очков в 183 матчах).

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