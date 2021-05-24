Дацюк о ЧМ: «Не смотрел. Без болельщиков скучно. Не считаю это за чемпионат мира, просто турнир какой-то»

Нападающий высказался о прошедшем чемпионате мира.

«Я не смотрел чемпионат мира. Он был без зрителей, а мы играем ради болельщиков. Когда их нет, для меня скучно.

Я не считаю это за чемпионат. Просто турнир какой-то. Когда тебе кричат: «Россия!», готов бежать с любой травмой», – сказал Дацюк.

На турнире в Латвии действовали ограничения на посещение матчей, связанные с эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса.

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