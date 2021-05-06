На Кубок Гагарина нанесли гравировку после победы «Авангарда». Миллер и Дюков – первые фамилии

Защитник «Авангарда» Максим Гончаров выложил фотографию Кубка Гагарина, на который нанесли гравировку после победы омского клуба в плей-офф КХЛ-2021.
Первым в списке победителей значится глава «Газпрома» Алексей Миллер, вторым – председатель правления и генеральный директор ПАО «Газпром нефть», президент РФС Александр Дюков.
Третьим идет председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.
Сеть АЗС «Газпромнефть» – один из генеральных партнеров «Авангарда».
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