На Кубок Гагарина нанесли гравировку после победы «Авангарда». Миллер и Дюков – первые фамилии

Теги Авангард Максим Гончаров фото Газпром Алексей Миллер КХЛ Александр Дюков Кубок Гагарина соцсети стиль Александр Крылов Хоккей

Защитник «Авангарда» Максим Гончаров выложил фотографию Кубка Гагарина, на который нанесли гравировку после победы омского клуба в плей-офф КХЛ-2021.

Первым в списке победителей значится глава «Газпрома» Алексей Миллер, вторым – председатель правления и генеральный директор ПАО «Газпром нефть», президент РФС Александр Дюков.

Третьим идет председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

Сеть АЗС «Газпромнефть» – один из генеральных партнеров «Авангарда».

 
 
 
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Публикация от Maxim Goncharov (@goncharov57)

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