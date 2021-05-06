На Кубок Гагарина нанесли гравировку после победы «Авангарда». Миллер и Дюков – первые фамилии

Защитник выложил фотографию Кубка Гагарина, на который нанесли гравировку после победы омского клуба в плей-офф КХЛ-2021.

Первым в списке победителей значится глава «Газпрома» , вторым – председатель правления и генеральный директор ПАО «Газпром нефть», президент РФС Александр Дюков.

Третьим идет председатель совета директоров «Авангарда» .

Сеть АЗС «Газпромнефть» – один из генеральных партнеров «Авангарда».