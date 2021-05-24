Форвард Канады Комтуа: «Помню, что писали люди в комментариях о нашем составе на ЧМ»

Нападающий сборной Канады Максим Комтуа оценил победу на ЧМ-2021.

«Из-за коронавируса это особенное золото. Мы столкнулись со многими трудностями. Помню, как опубликовали состав сборной Канады на ЧМ и что люди писали в комментариях. Нам никто не давал никакого шанса, люди были недовольны решением нашей федерации собрать такой состав.

Мы доказали всем, что они были неправы. Мы прошли через трудности на этом турнире, но показали очень хороший хоккей, когда это имело значение, и в итоге завоевали золото.

Мы знали, что надо будет забивать в большинстве. Финны здорово играли в равных составах, у нас особо не получалось создавать в формате «пять на пять». Знали, что большинство надо обязательно реализовывать», – сказал Комтуа.

Канада – чемпион мира! Над ней смеялись из-за слабого состава и после трех поражений на старте – а зря