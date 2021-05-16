Малкину прооперировали колено. Он пропустит предсезонку в НХЛ

Форварду Евгению Малкину сделали операцию на правом колене, и он пропустит предсезонные тренировочные сборы.

Пока неизвестно, восстановится ли россиянин к началу следующего сезона. В клубе надеются, что ясность наступит в сентябре.

Малкин получил травму 16 марта в матче чемпионата против «Бостона» (1:2), из-за чего пропустил в регулярке полтора месяца, а также первые две игры стартового раунда Кубка Стэнли против «Айлендерс» (2-4).

В 33 матчах минувшего чемпионата он набрал 28 (8+20) очков, в 4 играх плей-офф на его счету 5 (1+4) баллов.

Контракт 34-летнего хоккеиста с «пингвинами» рассчитан до лета 2022 года.