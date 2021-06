Нападающий забил гол в матче 1/4 финала ЧМ-2021 против команды Канады.

Тимкин открыл счет на 35-й минуте во втором периоде.

Это первый результативный балл форварда на турнире.

На Sports.ru можно посмотреть матч Россия – Канада в прямом эфире. Трансляция предоставлена Первым каналом.

LOTS happening here including the first goal! 🚨@russiahockey gets on the board first! #IIHFWorlds #ROCCAN pic.twitter.com/jLmbjukjq8