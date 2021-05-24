Бобровский займет место в воротах сборной России в игре с Канадой

Стал известен состав сборной России на матч 1/4 финала чемпионата России с Канадой.
Место в воротах с первых минут займет Сергей Бобровский, который проведет первый матч на ЧМ-2021.
1 звено: Нестеров – Задоров, Слепышев – Воронков – Григоренко.
2 звено: Гавриков – Проворов, Толчинский – Карнаухов – Бурдасов.
3 звено: Зуб – Орлов, Барабанов – Морозов -Тарасенко.
4 звено: Ожиганов, Тимкин – Каменев – Швец-Роговой, Галимов.
На Sports.ru можно будет посмотреть этот матч в прямом эфире. Трансляция предоставлена Первым каналом. Начало – в 20:15 по московскому времени.
Состав на четвертьфинал! Стартовое вбрасывание в 20:15, прямая трансляция на Первом канале и на https://t.co/hVuJjUSFTb— Хоккей России (@russiahockey) June 3, 2021
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/P258LfupCw
Бобровский шесть раз выходил против Канады (включая молодежку) – иногда классно тащил, но все проиграл