Бобровский займет место в воротах сборной России в игре с Канадой

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Стал известен состав сборной России на матч 1/4 финала чемпионата России с Канадой.

Место в воротах с первых минут займет Сергей Бобровский, который проведет первый матч на ЧМ-2021.

1 звено: Нестеров – Задоров, Слепышев – Воронков – Григоренко.

2 звено: Гавриков – Проворов, Толчинский – Карнаухов – Бурдасов.

3 звено: Зуб – Орлов, Барабанов – Морозов -Тарасенко.

4 звено: Ожиганов, Тимкин – Каменев – Швец-Роговой, Галимов.

На Sports.ru можно будет посмотреть этот матч в прямом эфире. Трансляция предоставлена Первым каналом. Начало – в 20:15 по московскому времени.

Бобровский шесть раз выходил против Канады (включая молодежку) – иногда классно тащил, но все проиграл

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